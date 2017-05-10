Экспорт виски из Армении

Начиная с 2015 г. в статистических данных о производимых в Армении алкогольных напитках стали появляться данные о виски. Несмотря на то, что по своим объемам производства этот алкогольный напиток значительно уступает армянскому вину, водке, коньяку и пиву, виски тоже экспортируется. В 2015-2016 гг. было произведено 2,6 млн литров этого напитка.

По статистике в прошлом году объемы производства виски выросли на 23,2%.

В Армении виски производит компания “А ев Г”, принадлежащая известному олигарху, депутату Национального Собрания Самвелу Алексаняну. Его компании “специализировались” в подделке российских и украинских водок, несмотря на требования закона и предупреждения Комиссии по защите экономической конкуренции РА.

Бутылки фальшивых водок до степени смешения похожи на водки, производимые в России и на Украине.

На начальном этапе производства виски компании “А ев Г” появилсь в супермаркетах “Ереван Сити”, тоже принадлежащих Алексаняну, под названием "Mac Alex” и “Mac Grant”. Сейчас этот алкогольный напиток представлен под другим названием – “MR. CHAVEZ”. Вчера мы не нашли в супермаркете “Ереван Сити” на проспекте Комитаса в Ереване виски “Mac Alex” и “Mac Grant”. Работники сообщили, что в настоящее время виски под этими названиями нет в продаже.

Армянское виски в несколько раз дешевле тех, которые импортируются в страну. Из этого можно заключить, что местный товар уступает импортированному и по качеству.

Основные рынки экспорта виски – Россия и Ирак

В ответ на запрос Hetq.am Комитет госдоходов сообщил, что в прошлом году из Армении было экспортировано 675 тыс. литров виски, таможенная стоимость которого составила 1,44 млрд драмов, или 3 млн долларов США.

На самом деле по сравнению с объемами экспорта коньяка (147 млн доларов) или вина (около 6 млн долларов) это невысокий показатель.

Таможенная стоимость экспорта виски по сравнению с показателями 2015 г. выросла на 17%, а количество – на 43%.

Из Армении виски экспортируется в основном в Россию и Ирак. Причем товар, который экспортируется в Ирак, стоит намного дешевле, чем тот, который экспортируется в Россию: средняя стоимость виски, поставленного в Ирак в 2016 г., составила 1180 драмов, поставленного в Россию – 3360 драмов. Это означает, что в Ираке спрос на дешевое виски больше, чем в России.

В небольших объемах армянское виски экспортируется также в Сирию, Беларусь и Украину.

В Армении небольшой спрос на виски

Армяне потребляют виски в ограниченном количестве. По данным Комитета госдоходов, в прошлом году в Армению было импортировано всего 40 тысяч литровв эжтого напитка по средней цене 13.540 тысячч за литр.

Виски импортируется в основном из Грузии, Латвии, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов. Самым дорогим является швейцарское виски.