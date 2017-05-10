Понедельник, 15 мая

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Встреча губернатора Тавуша с участниками акции протеста завершилась рядом обещаний



Встреча губернатора Тавуша Овика Абовяна с заблокировавшими межгосударственную дорогу М4 гражданами завершилась тем, что глава области пообещал взять под контроль ситуацию в некоторых вопросах.

Губернатор заверил, что ремонт автомагистрали завершится через три дня, а в следующем году будет капитально отермонтирована межгосударственная дорога от города Дилижана от Баграташенского пропускного пункта на армяно-грузинской границе. Об этом Hetq.am сообщил участник акции протеста Севада Гукасян.

Водители выразили недовольство качеством асфальтных работ, обвинив губернатора в том, что он не контролирует работу дорожных ремонтников.  

Что касается второго требования участников акции – отменить запрет на уличную торговлю, то Абовян сказал, что этот вопрос не входит в его компетенцию, и посоветовал обратиться к общинным властям, в частности к мэру Иджевана.

В ходе встречи перед губернатором был поставлен вопрос снятия дорожных барьерных ограждений в районе иджеванского рынка, которые были установлены c целью упорядочения дорожного движения. Между тем часть местных жителей  считает, что эти ограждения, наоборот, мешают движению. Губернатор сообщил, что на их установку было потрачено 26 млн драмов и что 15 тысяч иджеванцев выразили благодарность за эти ограждения.

Тем не менее, Овик Абрамян пообещал поднять в правительстве вопрос о строительстве эстакады в районе иджеванского рынка.

В настоящее время межгосударственная дорога М4 открыта для движения транспорта. Севада Гукасян заверил, что участники акции будут последовательно добиваться выполнения данных губернатором обещаний.


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