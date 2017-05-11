На Талышском направлении наблюдалось перемещение азербайджанской бронетехники

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 10-го и в ночь на 11-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня более 65 раз, произведя в направлении армянских позиций около 1700 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

На Мартакертском направлении ВС Азербайджана применили 82-мм минометы (4 снаряда) и пушку Д-44 (8 снарядов). Помимо случаев нарушения режима прекращения огня около 13.30 10 мая в направлении Тапкаракоюнлу-Талыш наблюдалось перемещение бронетехники (около 10 танков). В 14.55 техника вернулась в исходные районы.

“С целью подавления активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям и продолжали уверенно нести бдительное боевое дежурство вдоль всей линии соприкосновения. На данный момент оперативная ситуация на передовой спокойная”,- говорится в сообщении МО Арцаха.