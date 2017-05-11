Двое армянских военнослужащих будут направлены на лечение в Российскую Федерацию

Правительство Армении выделит деньги из резевного фонда на лечение в Российской Федерации двух военнослужащих. Представленные министром обороны РА Вигеном Саркисяном проекты двух решений были одобрены на сегодняшнем заседании кабмина.

Правительство выделит 5 млн 100 тысяч драмов на лечение в РФ Ашота Григоряна, получившего огнестрельное ранение во время несения боевого дежурства, и 4 млн 100 тысяч драмов на лечение в той же стране Роланда Саакяна, получившего ранение в результате взрыва мины при выполнении служебных обязанностей на передовой.

Проекты обоих решений получили одобрение Минздрава РА.