Понедельник, 15 мая

ЗдравоохранениеՕбщество

Двое армянских военнослужащих будут направлены на лечение в Российскую Федерацию



Правительство Армении выделит деньги из резевного фонда на лечение в Российской Федерации двух военнослужащих. Представленные министром обороны РА Вигеном Саркисяном проекты двух решений были одобрены на сегодняшнем заседании кабмина.

Правительство выделит 5 млн 100 тысяч драмов на лечение в РФ Ашота Григоряна, получившего огнестрельное ранение во время несения боевого дежурства, и 4 млн 100 тысяч драмов на лечение в той же стране Роланда Саакяна, получившего ранение в результате взрыва мины при выполнении служебных обязанностей на передовой.

Проекты обоих решений получили одобрение Минздрава РА.


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