Глава правительства дал поручения министру образования

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил министру образования и науки Левону Мкртчяну в 15-дневный срок представить предложения по оптимизации городских школ с учетом нагрузки учителей и исключения второй смены.

Предложения должны быть представлены и по оптимизации и укрупнению учебных заведений, осуществляющих ремесленные и средние специальные учебные программы.

Также в течение двух месяцев совместно с Министерством финансов должна быть разработана новая формула финансирования общеобразовательных школ страны.

Кроме того, Карен Карапетян поручил в 2-месячный срок на основе предложений аппарата правительства доработать и представить проект закона “О высшем образовании”, а в 4-месячный срок – разработать новые принципы оказания финансовой помощи и выдачи стипендий студентам.