Сотрудник управления госимущества имеет 12 автомобилей

Заместитель генерального директора ГНКО “Агентство управления и оценки госимущества” Айк Авакян в начале 2016 г. занимал в том же агентстве должность начальника отдела обслуживания зданий.

В предстоящих 14 мая выборах в совет старейшин Еревана Авакян принимает участие по списку Республиканской партии Армении, в котором занимает 79-е место.

Кандидату 27 лет, но он уже успел приобрести 12 автомобилей.

Согласно представленной в Центризбирком декларации, единственным источником дохода Айка Авакяна является зарплата в размере 33 млн 376 тыс. драмов.

Недвижимость и денежные средства кандидат не задекларировал.

Фото с фейсбуковской страницы Айка Саркисяна