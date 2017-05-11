Понедельник, 15 мая

Политика

Сотрудник управления госимущества имеет 12 автомобилей



Заместитель генерального директора ГНКО “Агентство управления и оценки госимущества” Айк Авакян в начале 2016 г. занимал в том же агентстве должность начальника отдела обслуживания зданий.

В предстоящих 14 мая выборах в совет старейшин Еревана Авакян принимает участие по списку Республиканской партии Армении, в котором занимает 79-е место.

Кандидату 27 лет, но он уже успел приобрести 12 автомобилей.

Согласно представленной в Центризбирком декларации, единственным источником дохода Айка Авакяна является зарплата в размере 33 млн 376 тыс. драмов.

Недвижимость и денежные средства кандидат не задекларировал.

Фото с фейсбуковской страницы Айка Саркисяна


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Комментарии (2)
1. Լուսիկ13:57 - 11 мая, 2017
Ի՞նչ ես անում այդքան մեքենաների հետ: Եթե բիզնես՝, ու՞ր են մուծված հարկերը, եթե անձնական օգտագործման համար է՝ քիչմ շատ չէ՞: Ջահել է՝ կաճի. հողը նպաստում է, ոչ ոք ձեռքը չի բռնի, հարցեր չի տա; Իսկ մարդիկ թող ամաչեն, որ բռնվում են գողության մեջ մեր հայրենակիցները Եվրոմիության կողմից, երբ այդ կառույցի դրամաշնորհներն են յուրացնում:
2. Hovhanes23:59 - 11 мая, 2017
у этого парня видимо было тяжелее детство. не имел игрушек. больной ничего не скажешь. №6 палата
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