Молодежные тенденции армянской политики

Давид Степанян Политический обозреватель АрмИнфо, Партнер АИМОБ ВВЕДЕНИЕ Итоги состоявшихся в Армении 2 апреля парламентских выборов в думающем сегменте армянского общества в целом вызвали чувство глубочайшего разочарования. Впрочем, подобным разочарованием сопровождались все общегосударственные электоральные процессы в Армении начиная с памятного для многих 1995 года, когда в Третьей республике впервые имела место фальсификация итогов волеизъявления граждан. И справедливости ради следует особо отметить рвение и изобретательность с которыми последователи Левона Тер-Петросяна преуспели на поприще фальсификаций на всех выборах последующих. Авторы механизмов фальсификаций шли в ногу со временем, постоянно изобретая все новые и новые способы для успешного удержания у власти в Армении по сути бессменного с 1991 года режима. Однако, при всем при этом все же представляется необходимым выделить пока еще довольно слабо вырисовывающиеся контуры новых, внушающих слабые, но надежды, тенденций. РЕАЛИИ Как бы странно и на первый взгляд парадоксально бы это не звучало, но исход парламентских выборов в Армении апреля 2017-го стал, по сути, единственным, однако, весьма весомым их отличием от всех выборов предыдущих. Весьма условно, относительно, однако, все же не подтасованный. 1 574 947 человек или 60,86% от общего числа избирателей действительно проголосовали 2 апреля на выборах в Национальное Собрание Армении. В отличие от всех предыдущих выборов, это были реальные, живые люди. Их привычно не нарисовали, не придумали и даже не оживили, вернув с того света. Эти люди пришли в участки и собственноручно бросили в избирательные урны бюллетени, создав парламент практически на 100% подчиненный Сержу Саргсяну и его ближайшему окружению. И сделано это было в результате правильного просчета и ставки на патерналистские наклонности и запросы армянского избирателя, человеческой массы так и не сумевшей обрести признаки свободного гражданина независимой страны. Армянская олигархия, нашедшая 2 апреля собственное выражение в рейтингово-территориальных списках, банально купила подавляющее большинство голосов "за" Республиканскую партию Армении, блок "Царукян", а кое-где и за АРФ "Дашнакцутюн". Купила будущее населения целой страны за 10 тысяч драмов. И главным доказательством факта этой позорной сделки стало полное отсутствие, уже привычных нам, поствыборных акций протеста со стороны сил выборы проигравших, поскольку они также осознали всемогущие властей стоимостью в 10 тысяч драмов. Все предыдущие выборы оппозиционные силы в целом справедливо обосновывали "победу" власти вбросами, подлогами, фальсификациями и прочими видами мошенничества за которые в приличных обществах принято сажать за решетку. Власть вполне резонно сделала соответствующие выводы и предложила энной части населения вступить в сделку по купле-продаже голосов. В результате практически все остались довольны. Олигархия получила очередную гарантированную пятилетку у кормила и кормежки власти, энная часть населения - возможность сытно пообедать хотя бы раз в год. Однако, выявились и недовольные, в основном на просторах Facebook, граждане, именно граждане, голосовавшие за силы в парламент не прошедшие, причем, голосовавшие бесплатно. Однако, недовольные голоса в хоре довольных республиканских и "процветающих" голосов очень быстро потонули. Недовольное же молчание подавляющей части населения, лишенной голоса и права на голос по причине его продажи, не будет интересовать практически никого, как минимум в ближайшие 5 лет. ЛОЖКА ДЕГТЯ В БОЧКЕ МЕДА Однако, во всей этой процветающе-республиканской бочке меда оказалась и ложка дегтя, правда небольшая, в виде прорвавшегося в парламент VI-го созыва блока "Елк". Уточним, в виде если не всего блока, надеяться на это в свете печальных республиканских реалий представляется наивным, то хотя бы его части. Части молодежной. Именно молодые, новоиспеченные депутаты "Елка" из партий "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян и Манэ Тандилян и "Гражданский договор" Арарат Мирзоян и Лена Назарян позволяют питать надежды на формирование тенденции в направлении лучшего политического будущего Армении. Хоть какие-то. В целом в депутаты на апрельских парламентских выборах баллотировалось около десятка участников гражданских движений от партий "Просвещенная Армения", "Гражданский договор" и "Свободные демократы". По понятным причинам в среде остальных партий, принимающих участие в выборах, гражданских активистов не оказалось. Уже бывший гражданский активист, депутат Национального собрания Армении VI-го созыва Геворк Горгисян объясняет свой приход и приход своих товарищей в политику окончательным осознанием невозможности постоянной борьбы против последствий. "Продолжение нашей борьбы в формате гражданских движений могло бы иметь смысл на фоне наличия у политических сил желания слушать голос народа, доводить до власти его решения и желания. К сожалению, мы убедились в обратном. После чего решили войти в политику самостоятельно, причем, принималось это решение каждым из нас по отдельности", - говорит молодой парламентарий[i].

В данном случае приходится добавить, что нежелание политических сил в целом, и властей, в частности, прислушиваться к гласу народа имело четкое и весьма примитивное обоснование. Число активистов гражданских движений, борющихся против той или иной несправедливости властей в отношении общества, было крайне далеко от того, что особенно после прокатившейся по Большому Ближнему Востоку "Арабской весны" стало принято характеризовать как критическая масса. Меж тем число активистов выходящих все последние годы на улицы Еревана колебалось от нескольких десятков до пары тысяч. Важными причинами малочисленности гражданских активистов являлось отсутствие у протестных движений четко выраженных, харизматических лидеров, идей и программ. Как правило, все движения действительно имели весьма ограниченные цели, к примеру, отказ платить за маршрутное такси 150 драмов, то есть борьбу с последствиями. Призывы же бороться с причиной, добиваясь ухода нелегитимной власти, звучали крайне редко, выглядели одиозно и потому шансов на реализацию практически не имели.

Еще одна причина малочисленности гражданских движений в занятости населения в поисках способов прокормить семьи. Особенно наглядно это проявилось в ходе акций протеста "Электрик Ереван" на проспекте Баграмяна. В дневные часы у баррикад из мусорных ящиков собиралось не более нескольких десятков активистов, меж тем как вечером проспект начинал кишеть людьми. При этом и тут истинное число пришедших протестовать граждан выяснить было практически невозможно, учитывая обильное число вкрапленных в их ряды полицейских в гражданской одежде. Благо проблем с личным составом отечественные правоохранители не имели и не имеют - по числу полицейских на душу населения Армения занимает первое место в мире. И подобное количество граждан желающих служить в Полиции отнюдь не объясняется престижностью этой профессии. На работу в Патрульно-постовую службу ведомства в основном поступают молодые сельские парни, другой работы не имеющие, а работать в поте лица не земле не желающие. Потому очень часто полицейских в форме и без, оказывается намного больше самих протестующих.

МЕНЕДЖМЕНТ АПАТИИ

Безусловно, существуют и другие факторы, существенно ослабляющие протестные акции гражданского неповиновения и не дающие им набрать силу вплоть до возникновения критической массы. Самым значимым из них является нежелание граждан Армении вообще бороться за какие-то права в единой команде, на фоне их постоянной борьбы, причем в полном одиночестве, с безработицей, за пропитание, судебным, полицейским произволом. Как результат апатия по отношению к собственной родине и психология потенциального мигранта выражены в армянском обществе крайне ярко. Разговоры в духе "страна не страна", подогреваемые риторическими вопросами, приехавших в Армению погостить бывших соотечественников, в духе "как вы тут вообще живете?" ввергают энную часть общества в депрессивное состояние, нежелание связывать и идентифицировать себя с собственной родиной и соответственно апатию. И в подобной ситуации ожидать от немногочисленных акций гражданского неповиновения серьезных результатов не приходится, вне зависимости от степени медийной поддержки и даже источников финансирования.

ТЕНДЕНЦИИ

Однако, именно с этой апатией все последние годы весьма умело управлялись республиканские власти, осуществляя по выражению директора института Кавказа Александра Искандаряна, "менеджмент апатии"[ii]. Однако, по оценкам политолога, при всем при этом, в самих "верхах" изменения происходят перманентно, система динамична, а в элитах постоянно идет процесс по созданию различных конфигураций.

Опираясь на теорию, согласно которой люди в политике в значительной степени являются не причинами, а результатами развития, он не ожидает прихода к власти в Армении в скором будущем подросших освальдов шпенглеров, джорджей вашингтонов и матерей терез. Политолог справедливо считает формирование политической культуры необходимым для этого предусловием. Процесс же по ее формированию идет постоянно, свидетельством чего является изменение контента системы правления Арменией и самой Армении со времен Роберта Кочаряна. И вот тут самое место вспомнить о приходе четырех молодых людей "с улицы" в стены парламента. Это ли не начало тенденции омоложения заболоченного армянского политического поля?

Впрочем, необходимость омоложения политического поля осознается и архитекторами правящей в Армении системы. Правда не сознательно-активной молодежью, а молодежью "системной", выпестованной и вскормленной существующей правящей верхушкой. К такой молодежи можно смело относить представителей "молодежных крыльев" всех политических сил имеющих прямое или опосредованное отношение к правящему в стране режиму. Именно поэтому пропорциональный список правящей РПА, особенно первая десятка, перед выборами был почищен и подвергнут омоложению. Разумеется, никакой особой задачи на выборах ни омоложенная первая десятка, ни сам список не решали. Республиканские голоса в основном были получены рейтингово-территориальными кандидатами посредством покупки, устрашения и спекулирования на патерналистских чувствах избирателей. Однако, сам факт осознания республиканским руководством необходимости очищения списка от одиозно-застарелых имен и необходимость его заполнения относительно молодыми и относительно честными, соответственно лицами и именами говорит о наличии тенденций к омоложению партсостава и в правящей партии или партиях, кому как угодно.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДВИЖЕНИЙ

Возвращаясь непосредственно к теме гражданских движений в новейшей истории Третьей республики, в качестве первоисточника их возникновения представляется возможным указать на полное отсутствие в Армении реальных механизмов смены власти. И это несмотря на видимый демократический фасад. Застойное состояние, заболачивание, по большому счету, одной и той же политической силы в качестве власти практически неминуемо привело ее в состояние отрыва от реальности, полному обрыву обратной связи с собственным населением и главное с наиболее активной его частью. Весь этот воз проблем сопровождался неэффективным управлением, породившим новые социально-экономические кризисы в масштабе республики. Отсутствие же обратной связи с обществом, вкупе отрывом власти от реальности автоматически стимулировало уличные протесты в формате гражданского общества.

Еще одним стимулом, способствующим активизации и попыткам самоорганизации гражданского общества Армении, стала неспособность и нежелание оппозиционных политических сил брать эти функции на себя. Политические силы и деятели выводили народ на протест практически в единственном случае - очередной фальсификации правящим режимом итогов очередных общегосударственных выборов. Пассивность этих же сил и деятелей, к примеру, в вопросе очередного удорожания природного газа или электроэнергии оставляла граждан один на один с их собственными проблемами и дубинками армии правоохранителей. Подобное, длившееся десятилетиями, состояние дел вполне логически привело общество в состояние полнейшего недоверия как к провластным, так и оппозиционным силам. После чего его наиболее прогрессивно-мыслящая часть приступила к довольно стихийной, но все-таки самоорганизации, виду полного отсутствия иных форм воздействия на оторванную от реальности власть.

При этом, отталкиваясь от международного опыта, следует отметить, что акциями гражданского неповиновениями добиться разрешения довольно серьезных проблем, вплоть до смены правительства действительно можно. Однако, исключительно в случае наличия четкой организованности, руководства, сплоченности и главное четко поставленной и публично озвучиваемой цели. Всего этого в практике молодых армянских гражданских активистов не просматривалось, а сами движения в целом носили стихийный характер. И, тем не менее, определенных результатов, частичной реализации озвучиваемых требований молодежи добиться все-таки удалось. И здесь самое время для представления вкратце хроники действий, наиболее ощутимых достижений молодежных активистов, представляющих наиболее заметные движения последних 5-ти лет.

ПАРК МАШТОЦА ИЛИ “ТАРОН-ДЖАН СИРУН ЧИ”.

Итог многомесячной борьбы молодежи за небольшой парк, прилегающий к столичному проспекту Маштоца, собственно, отражает сам подзаголовок этой части нашего исследования. В январе 2012 года власти Еревана решили отдать под очередную застройку этот небольшой зеленый участок. На месте аллей и деревьев предполагалось построить очередные бутики. Естественно, что в лучших армянских традициях постройка предполагала уничтожение деревьев, которых после темных и холодных 90-х и относительно сытых нулевых в Ереване и так осталось крайне мало. Сразу же после размещения первых стропил и строительной техники небольшая группа активистов-экологов блокировала территорию парка, не давая строителям возможности уничтожить зеленую зону. Полиция оттеснила активистов, но на следующий день в парк пришло еще больше людей. В холод, несмотря на стычки с полицейскими и периодические приводы активисты дежурили на территории сквера, охраняя его от городских властей. И несмотря на свою немногочисленность, в самые ожесточенные моменты противостояния с полицией в парке бывало несколько сот человек, молодежи удалось зеленую зону отстоять.

Конечно же, львиная доля успеха активистов объяснялась парламентскими выборами, которые должны были состояться в мае 2012-го. За несколько дней до выборов в парк пожаловал президент Серж Саргсян, который под наведенные на него камеры пожурил ереванского мэра Тарона Маркаряна за чрезмерное рвение, после чего поручил проект застройки парка свернуть. Фраза Саргсяна “Тарон-джан сирун чи” стала любимым мемом армянских активистов, и ходит в народе по сей день. При этом, этот успех имел весьма ограниченное воздействие, поскольку отстояв парк Маштоца, добиться принципиальных изменений в хищнической градостроительной политике властей Еревана молодежи так и не удалось.

"НЕ БУДЕМ ПЛАТИТЬ 150 ДРАМОВ!"

Еще одно поражение в борьбе с молодежью ереванский мэр Тарон Маркарян потерпел в 2013-м. 20 июля мэрия приняла решение поднять плату за проезд в общественном транспорте Еревана со 100 до 150 драмов. Это вызвало в столице волну недовольства, поскольку горожане были не самого лучшего мнения о качестве работы общественного транспорта еще до подорожания. В течение недели в Ереване проводились акции протеста под девизом "Не будем платить 150 драмов!". Группы молодежных активистов распространяли на остановках листовки с призывами не платить 150 драмов, на что большая часть граждан продолжала платить за проезд 100 драмов. К акции протеста присоединились владельцы легковых авто, которые подбирали с остановок и везли людей бесплатно, чтобы те не садились в общественный транспорт и не платили 150 драм. Дорожная полиция попробовала было их штрафовать за "остановку в неположенном месте", но это эффекта не возымело. После чего полицейских на остановках сменили прихвостни т.н. "хозяев линий", (термин вне Армении неизвестный) которые вступали в перепалки и даже драки с активистами. Однако, и этот опробованный метод на сей раз не сработал, поскольку протестующие выступая против системы управления общественным транспортом Еревана, фактически выступали именно против “хозяев линий" кому мэрия незаконно отдала на откуп сеть ереванского общественного транспорта.

Акции протеста день ото дня принимали все более массовый характер, что вынудило Тарона Маркаряна отметить решение о повышении цен. И в настоящее время цена на проезд в общественном транспорте составляет 100 драмов, однако, изменений в работе транспорта ереванцы, по большому счету, так и не дождались. И по сей день в Ереване приходится видеть ржавые маршрутки, в которых люди едут в час пик, стоя, согнувшись в три погибели. Городским властям и "хозяевам линий" также удалось настоять на своем - без повышения тарифов улучшение качества работы общественного транспорта невозможно.

“ДЕМ ЕМ”

1 января 2014 года ознаменовалось для всех официально трудящихся граждан Армении, помимо силовиков, неприятным сюрпризом. Правительство Армении приняло решение придать накопительному пенсионному обеспечению обязательный характер. Родившиеся после 1974 года граждане, должны были отчислять пяти процентов своей зарплаты в Пенсионный фонд, еще пять обещало вносить государство. Решение было встречено обществом в штыки. Армянская молодежь попросту не поверила в то, что вносимые в пенсионные фонды суммы окажутся эффективным средством для обеспечения достойных пенсий и вообще когда-либо к ним вернутся. Противники нового закона, очень быстро организовали движение "Дем ем" (Я против), собрали несколько масштабных митингов в центре Еревана, сопровождавшихся многотысячными маршами по улицам города с требованием исключить пункт об обязательных накопительных пенсионных отчислениях из электронных отчетностей работодателей. Пиком протеста стал отказ и. о. министра финансов Давида Саркисяна на требование молодежи выйти из здания минфина и лично дать объяснения собравшимся. Протестующие в ответ перекрыли прилегающую улицу Налбандяна живой цепью, продержав ее в стычках с полицией в таком положении несколько часов. Особую протестную активность проявили представители среднего класса, в основном занятые в сфере информационных технологий. Получая высокие зарплаты, эти молодые люди по понятным причинам делиться ими с непонятными, зачастую возникшими из ниоткуда, пенсионными фондами не пожелали.

Под нарастающим давлением молодежи Конституционный суд принял постановление о признании ряда положений закона "О накопительных пенсиях", не соответствующими Конституции и потому недействительными. После чего парламент принял законодательные поправки, согласно которым с 1-го июля обязательная накопительная пенсионная система распространилась исключительно на госслужащих. При этом, предполагается, что с 1 июля 2017 года накопительная вновь дойдет и до карманов работников частного сектора. Таким образом, успех наиболее активной и инициативной части гражданского общества был частичным и лишь отложил намерения властей до лучших времен, каковым, несомненно, является поствыборный 2017 год.

“ЭЛЕКТРИК ЕРЕВАН”

В конце мае 2015-го года российская компания "Электрические сети Армении" представила в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении заявку о повышении тарифов на электроэнергию с 41.85 до 58 драмов за 1 кВт/ч. КРОУ запрос российской компании удовлетворила частично, одобрив повышение тарифов не на требуемые 40%, а на 17. Однако, для взрыва было достаточно и этого, поскольку в качестве обоснования повышения тарифов "ЭСА" - частная компания представила необходимость погашения возникшего непонятным образом долга в $220 млн. Потребители, исправно оплачивающие счета за и так достаточно дорогое электричество, оплачивать долги российской частной компании не пожелали и 19 июня на ереванской площади Свободы начались круглосуточные масштабные акции протеста с адресованным к президенту требованием об отмене решения КРОУ о повышении тарифов. Не получив ответа гражданские активисты двинулись к, находящейся на проспекте Баграмяна, резиденции президента. Натолкнувшись на полицейский кордон, несколько сот молодых людей расположились на улице, полностью перекрыв движение на проспекте Баграмяна. Ранним утром 23 июня полиция водометами, дубинками и кулаками разогнала демонстрацию. 240 протестующих были подвергнуты приводу. Вечером 24 июня проспект Баграмяна баррикадой из мусорных баков перекрыло уже несколько тысяч человек.

27 июня президент Армении Серж Саргсян посчитав на совещании с ответственными лицами признание решения КРОУ о повышении тарифов "крайне опасным", возвестил о проведении в "Электрических сетях" международного финансового аудита. До вынесения аудиторами заключения президент от имени правительства пообещал взять на себя все бремя повышения тарифа. После чего правительство и благотворительный фонд «Ташир» пообещали совместно компенсировать населению и МСБ повышение тарифа на электроэнергию в 6,93 драма с 1 августа 2015 года до 31 июля 2016 года. Таким образом, требования протестующих в очередной раз были выполнены лишь частично, однако, и это привело к ожидаемому расколу в их рядах, после чего движение "Электрик-Ереван" постепенно сошло на нет.

АРМЯНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВНЕШНИЕ СИЛЫ

Таким образом, действия армянских гражданских активистов за последние 5 лет, -свидетельство наличия определенного потенциала у представителей армянского молодого поколения. И со временем, безусловно, появятся, если еще не появились, и четко осознанные и откорректированные цели. И этот потенциал, который только-только, с его проникновением в стены парламента, начинают видеть в самой Армении, со стороны замечен уже давно. Со всеми вытекающими и соответствующими выводами. Западные страны, в первую очередь европейские, работают с армянской молодежью достаточно активно. В последние годы, очевидно осознав факт бренности властей существующих, с молодежью пытается работать Россия. Разумеется, и те, и другие, прежде всего, конечно же, работают с политизированной частью армянского молодого поколения, "молодежными крыльями" существующих политических сил, однако, работа ведется и с граждански активной молодежью. И работа эта с возникновением в Армении стихийных гражданских движений, продемонстрировавших значимость молодежи как актора внутренней и, соответственно, внешней политики республики лишь интенсифицировалась.

Примером подобной работы является молодежный вектор деятельности Российского центра науки и культуры в Ереване. По словам его директора, советника посольства РФ в Армении Марка Калинина, РЦНК уже несколько лет как создает все необходимые условия для участия армянской молодежи в культурных и гуманитарных процессах в России[iii]. С этой целью ереванское представительство реализует программу "Новое поколение", бенефициариями которой уже успело стать более полусотни лидеров армянских молодежных организаций. Ежегодно порядка 15 молодых ребят отправляются РЦНК в Россию, где они встречаются с представителями властей, посещают российские регионы. Возвратившись, они входят в клуб «Новое поколение», где руководство РЦНК с ними работает и на ежемесячных встречах обсуждает новые проекты, многие из которых реализуются.

Помимо этого, ежегодно РЦНК в сотрудничестве с работающими в Армении российскими компаниями отправляет порядка 200 талантливых ребят на обучение в ведущие вузы РФ. В частности, это ЮКЖД и "Геопромайнинг" заинтересованные в направлении на обучение в профильные российские вузы своих будущих сотрудников. По словам Калинина, вся эта работа направлена на то, чтобы, познакомившись с Россией поближе, "молодые люди сделали свой выбор и полюбили Россию".

Следует признать, что ереванское представительство РЦНК в своей работе по прививанию чувства любви в отношении современной России довольно преуспело. Об этом свидетельствуют итоги состоявшегося в Ереване опять-таки в ходе последней предвыборной кампании круглого стола с участием воспитанной в России молодежи[iv]. Возможности развития и экономического роста Армении участники стола увидели исключительно в ЕАЭС и даже в ОДКБ, заявив о содействии инициативам правительства в направлении укрепления позиций Армении в данных структурах.

В этом свете, молодые люди оценили предвыборные программы Республиканской партии Армении и блока "Царукян" как стабильные и исходящие из интересов Армении. Предвыборные программы блока "Елк" и партии "Свободные демократы" молодые общественные деятели забраковали, обвинив эти две силы в прозападности, критике членства Армении в ЕАЭС и партнерства с Россией. В принятой по итогам круглого стола резолюции участники мероприятия предложили применять санкции в отношении политических сил, распространяющих в ходе агитационной кампании дезинформацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на крайнюю заболоченность, искусственную, армянского политического поля, и как показали итоги последних парламентских выборов, армянского общества, определенные ситуативные сдвиги на политической арене все же происходят. Обусловлены эти сдвиги приоритетным образом влиянием извне, так как Армения, несмотря на частичную внешнюю и внутреннюю блокаду, продолжает оставаться частью стремительно глобализирующегося мира. И, несмотря на преобладание упомянутого выше патернализма армянского избирателя в гамме его предвыборных чувств, наличие в Армении молодых, мыслящих, свободных и главное не имеющих рабской психологии людей оставляет место для надежды на лучшее будущее. И очень важно, что такие люди сегодня есть не только в стенах парламента. Представляется, что наличие подобных лиц в армянской политике, вкупе с потенциальной возможностью расширения их амбиций, стремлений и планов – является достаточно весомым фактором в политическом будущем Армении.

Уже сегодня в разговорах с представителями молодого поколения армянских политиков становится ясно, что ему явно есть, что предложить и сказать миру. Европе – адекватную, вспомнившую о своей тысячелетней цивилизации Армению. США – Армению, партнера, свободного от каких-либо связывающих внешних обязательств. России и соседям – равноправного и адекватного партнера по региональным, взаимовыгодным проектам. То есть все то, что сегодняшнее руководство страны партнерам предложить не хочет или не может. Руководство Армении предпочитает оказывать соответствующие услуги и получать за это соответствующую плату. Конечно, можно бы отметить, что так происходит во всем мире, если бы не одно “но”. Предоставляемые армянским руководством услуги оплачиваются народом Армении и Арцаха, оплачиваются посредством торговли правами, торговли суверенитетом. И рано или поздно окончится и этот “ресурс”. А это грозит внутренним взрывом в данном случае неважно спровоцированным или не спровоцированным извне.

В свете подобных перспектив. В свете отсутствия в Армении традиционных политических сил, способных составить альтернативу будущему поколению армянских политиков, внешние игроки, по большому счету, уже ставят на это поколение. Итоги же последних парламентских выборов и главное, жизнь в республиканской Армении в предстоящие 5 лет должны заставить армянского избирателя, наконец, призадуматься о собственном будущем, будущем своей страны, и призадуматься крепко.

ССЫЛКИ