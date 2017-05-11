Министр здравоохранения доложил Президенту о структурных реформах в Министерстве и реализуемых в отрасли программах

В ходе рабочей встречи с Президентом Республики Министр здравоохранения Левон Алтунян сегодня доложил о ходе реализуемых в сфере здравоохранения структурных реформ и о программах, нацеленных на решение приоритетных задач отрасли.



Министр Алтунян в числе реализованных и находящихся в процессе реализации программ представил работу, которая проводится Министерством по обеспечению финансового контроля и транспарентности в сфере здравоохранения, а также в направлении внедрения электронной системы, направленной на улучшение качества медицинских услуг. Он также доложил о подготовленном для представления на утверждение правительства в конце текущего месяца новом механизме предоставления страховых пакетов по оказанию больничных медицинских услуг государственным служащим; о работе, проведённой в направлении внедрения системы централизованных закупок медицинскими учреждениями лекарств и товаров медицинского назначения в рамках государственного заказа, которая, по заверению министра, помимо обеспечения качества медицинской помощи, станет площадкой экономически эффективных закупок с использованием новых механизмов.



Министр здравоохранения доложил Президенту об осуществлённых с целью повышения качества медицинской помощи и обслуживания, улучшения результатов лечения шагах в направлении применения основанных на передовом зарубежном опыте, переведённых и локализованных клинических руководств и протоколов ведения пациентов.



Левон Алтунян сообщил, что Министерство разработало также концепцию и график работ по развитию в стране телемедицины. По заверению Министра, разрабатываются и реализуются целевые программы для обеспечения доступности отдельных медицинских услуг, ведутся работы по снижению показателя материнской смертности и улучшению больничных услуг родовспоможения.



Во время рабочей встречи Президента с Министром речь шла также о ходе программ по модернизации областных больниц.



Президент Республики дал соответствующие поручения.