Карен Карапетян посетил Министерство охраны природы: «Система должна быть мотивирующей, справедливой и направленной на сбережение ресурсов»

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня в ходе посещения Министерства охраны природы РА с руководящим составом министерства обсудил программы, проблемы и задачи сферы.

Министр охраны природы Арцвик Минасян доложил о выполнении предусмотренных программой Правительства РА на 2017 год приоритетных задачах и мероприятиях. Было отмечено, что в сфере осуществляется 25 инвестиционных программ, 23 из которых грантовые, 2 финансируются из государственного бюджета – общей стоимостью 184 453.4 тыс. долларов США.



Коснувшись шагов, осуществленных в части управления водными ресурсами, заместитель министра Хачик Акопян представил работы, направленные на восстановление подземных водных ресурсов Араратской долины. По его словам, в качестве решения проблемы во всех рыбоводческих хозяйствах планируется внедрить автоматическую, централизованную систему управления, которая через сеть обеспечит контроль в сфере водопользования. Система уже экспериментально внедрена в одном хозяйстве. Планируется внедрить ее в 3 этапа – до 2018 года.



Глава Правительства указал на важность обеспечения мультипликативного эффекта в результате внедрения системы автоматического управления. «Система должна быть мотивирующей, справедливой и направленной на сбережение ресурсов. Ожидаю комплексного решения: как сделаем, чтобы мотивировать, какие правовые акты мы должны изменить? Разговариваете с бизнесом и разговариваете максимально уважительно. Давайте установим такие правила игры, чтобы бизнес от этого не пострадал. Если есть такое решение, бизнес умещается, тогда хорошо, если нет – этот бизнес для нас неприемлем», - отметил Премьер-министр, поручив представить предложение о реформировании Агентства по управлению водными ресурсами.



Затем Карену Карапетяну было доложено о шагах, осуществляемых в части озера Севан: на сегодняшний день уровень воды составляет 1900.76 м, тенденция положительного роста, согласно закону, обеспечивается, и в общем и целом в последние годы фиксируется стабильный рост. Нынешней концепцией планируется до 2030 года повысить уровень озера до 1903.5 м, и сегодняшними темпами этой цели можно будет достичь.

«Все мы любим Севан, но все это нужно обосновать. В этом случае мы поймем, что приняли ответственное решение и не создали дополнительной нагрузки, потому что я очень хорошо понимаю, что это повышение может привести к дополнительным расходам: дорога, инфраструктуры, газ и др. В действительности мы должны капитализировать и создать зону отдыха с атрибутикой, присущей современной зоне отдыха. Ожидаю от вас обоснованного видения», - отметил Карен Карапетян.



Главе Правительства представили также работы, осуществляемые в направлении охраны особо охраняемых территорий природы РА: заповедников, национальных парков и памятников природы. Ознакомившись с зафиксированными показателями и результатами действующей системы, Премьер-министр поручил разработать конкретные ориентиры развития особо охраняемых природных территорий, которые обеспечат рост собственных доходов, развитие экотуризма, охрану зеленых территорий и эффективность управления.



Коснувшись вопроса предотвращения незаконной вырубки деревьев, Карен Карапетян отметил, что нужно проявлять максимальную нетерпимость, осуществлять строгий контроль и быть последовательными в вопросе привлечения виновных к ответственности.

«Губят лес. Вы являетесь защитниками наших ресурсов, вы должны в таких случаях проявлять нетерпимость», - сказал Премьер-министр, поручив представить предложения о разделении функций управления лесами и их контроля, а также реформирования Государственной природоохранной инспекции.



Главе Правительства представили также информацию о мероприятиях, осуществляемых в части изменения климата, недропользования и по другим направлениям. Министр Минасян представил диагностированные в сфере охраны природы проблемы: отсутствие единой системы управления и единой политики, неэффективное управление предложением (использованием) природных ресурсов, отсутствие эффективной системы управления территориями водных бассейнов и особо охраняемыми природными территориями, наличие коррупционных рисков, низкий уровень сотрудничества государства и частного сектора, отсутствие экосистемного подхода к охране окружающей среды и управлению природными ресурсами, отсутствие целостной системы единого государственного мониторинга, информации и учета (ведения кадастров) окружающей среды и природных ресурсов. Премьер-министр поручил представить пакет соответствующих предложений.