Мэр Иджевана: “Торговцы нарушили договоренность”

Мэр Иджевана Вардан Галумян в беседе с Hetq.am прокомментировал требование об отмене запрета на уличную торговлю, которое выдвинули перекрывшие вчера межгосударственную автомагистраль М4 иджеванцы.

По словам Галумяна, мэрия долгое время пыталась совместно с торговцами найти альтернативу уличной торговле. Были предложены разные варианты, было даже достигнуто согласие, но граждане каждый раз нарушали договоренность.

В одном из дворов, на футбольном поле, был создан альтернативный рынок. Всем уличным торговцам предложили места, потратили большие средства. Плата составляла 350 драмов в день. Но вскоре торговцы перестали платить, заявили, что им невыгодно, что место их не устраивает.

Постепенно они вновь вернулись на улицу. Кто-то начал строить павильон, кто-то установил вагончик.

Между тем от от соответствующих структур, в частности от инспекции по безопасности пищевых продуктов, стали поступать предупреждения о том, что уличная торговля противоречит санитарным нормам.

“Я им сказал: если у вас нет денег, я попрошу директора рынка, чтобы он предоставил места бесплатно, либо сам заплачу, лишь бы торговля в городе осуществлялась цивилизованно, чтобы мы смогли расчистить улицы, создать благоприятные условия для туристов.

Мы пришли к согласию, но они нарушили договоренность и продолжали торговать на улице. Поэтому нам пришлось вместе с соответствующими структурами навести порядок”,- рассказал мэр.

Мы решили выслушать и точку зрения самих торговцев, однако в отличие от вчерашней активности на этот раз никто из них не пожелал затронуть тему уличной торговли и не опроверг слова мэра.