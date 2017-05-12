У племянника Самвела Алексаняна нет недвижимости

В воскресенье в Ереване пройдут выборы в совет старейшин. Среди кандидатов – племянник депутата Национального Собрания Самвела Алексаняна, глава ереванского административного округа Малатия-Себастия Артак Алексанян. В предвыборном списке Республиканской партии Армении он занимает 35-ю горизонталь.

Артаку Алексаняну 28 лет, но он уже обладает значительным состоянием.

Несмотря на то, что общая сумма денежных средств кандидата превышает несколько миллиардов драмов, недвижимость в декларации не указана, а это означает, что на его имя недвижимость не зарегистрирована.

Зато Артак Алексанян задекларировал пять автомобилей:

Ford Transit, 1998 г. BMW X6, 2011 г. ROLLS ROYCE GHOST, 2011 г. BENTLEY MULSANNE, 2011 г. Toyota Corolla, 2013 г.

В качестве источника дохода А.Алексанян задекларировал только свою зарплату – около 3 млн 317 тыс. драмов.

Отметим, что кандидату принадлежат 100% ООО “Фрагария”. Компания была основана в 2012 г., зарегистрирована в селе Сис Араратской области и, согласно данным налогового органа, занимается розничной торговлей.

Отметим, что данная декларация охватывает период с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 г.