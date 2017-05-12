Понедельник, 15 мая

Օбщество

У племянника Самвела Алексаняна нет недвижимости



В воскресенье в Ереване пройдут выборы в совет старейшин. Среди кандидатов – племянник депутата Национального Собрания Самвела Алексаняна, глава ереванского административного округа Малатия-Себастия Артак Алексанян. В предвыборном списке Республиканской партии Армении он занимает 35-ю горизонталь.

Артаку Алексаняну 28 лет, но он уже обладает значительным состоянием.

Несмотря на то, что общая сумма денежных средств кандидата превышает несколько миллиардов драмов, недвижимость в декларации не указана, а это означает, что на его имя недвижимость не зарегистрирована.

Зато Артак Алексанян задекларировал пять автомобилей:  

  1. Ford Transit, 1998 г.

  2. BMW X6, 2011 г.

  3. ROLLS ROYCE GHOST, 2011 г.

  4. BENTLEY MULSANNE, 2011 г.

  5. Toyota Corolla, 2013 г.

В качестве источника дохода А.Алексанян задекларировал только свою зарплату – около 3 млн 317 тыс. драмов.

Отметим, что кандидату принадлежат 100% ООО “Фрагария”. Компания была основана в 2012 г., зарегистрирована в селе Сис Араратской области и, согласно данным налогового органа, занимается розничной торговлей.

Отметим, что данная декларация охватывает период с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 г.

 


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Комментарии (3)
1. hovhanes02:33 - 12 мая, 2017
видимо этот молодой человек начал работать с трех лет. Бедный парень всю жизнь работал не жалея живота. Если серьезно этот человек сугубо несчастный если даже этого он не понимает. Представляйте что меняется ситуация в Армении и он станет нищим. в 35 лет. будет два выхода или самострел или выселица
2. Լևոն09:40 - 12 мая, 2017
Որպեսզի 28 տարեկանում ունենաս 1,1 միլիարդ դրամ (2,3 միլիոն ԱՄՆ դոլար)՝ պետք է 18 տարեկանից օրական հետ գցած լինես 301 370 դրամ կամ 621 դոլար։ Այսպիսի տաղանդավոր երիտասարդ գործարարներ ունենք Հայոց աշխարհում․․․
3. Լուսիկ16:57 - 12 мая, 2017
Լևոն տեր -Պետրոսյանը դեռ 2013 թ. դիպուկ պիտակավորել էր մեկ ուրիշ երիսասարդի Տարոն Մարգարյանին՝ "Հրաշամանուկ": Այսպիսի "հրաշամանուկները" բազմացել են, մուտք գործել խորհրդարան, քաղաքապետարան .... Փողի հոտը այդ կառույցներում ավելի ուժեղ է, քանի բիզնեսում, որը այն ու ամենայնիվ պահանջում է ամենօրյա աշխատանք և ռիսկ, եթե չի "տանիքավորված":
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