ВС Азербайджана применили 60-мм и 82-мм минометы

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 11-го и в ночь на 12-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 90 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1750 выстрелов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана на южном и северном участках линии соприкосновения применили 60-мм и 82-мм минометы (22 снаряда), а также станковый противотанковый и автоматический гранатометы (12 снарядов).

Подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям и продолжали осуществлять надежную защиту боевых позиций.