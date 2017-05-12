Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и организации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений.



На заседании был представлен ряд предложений, касающихся праздничных мероприятий, были обсуждены работы, выполняемые в этом направлении ведомствами.



Премьер-министр Карапетян поручил всем заинтересованным органам в сжатый срок подытожить обсуждения вокруг концепции программы мероприятий, разработать проект программы, включив в него все предложения и представить его на обсуждение на следующем заседании комиссии.