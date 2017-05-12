Понедельник, 15 мая

Օбщество

Состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и организации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений



Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по подготовке и организации мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических майских сражений.


На заседании был представлен ряд предложений, касающихся праздничных мероприятий, были обсуждены работы, выполняемые в этом направлении ведомствами.

Премьер-министр Карапетян поручил всем заинтересованным органам в сжатый срок подытожить обсуждения вокруг концепции программы мероприятий, разработать проект программы, включив в него все предложения и представить его на обсуждение на следующем заседании комиссии.


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