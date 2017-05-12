В Акнахбюре установлен памятник погибшим ополченцам

В селе Акнахбюр Гадрутского района Нагорно-Карабахской Республики состоялось открытие памятника погибшим во время Арцахской войны ополченцам.
В селе Акнахбюр Гадрутского района Нагорно-Карабахской Республики состоялось открытие памятника погибшим во время Арцахской войны ополченцам.
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