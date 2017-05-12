Понедельник, 15 мая

Нагорный Карабах

В Акнахбюре установлен памятник погибшим ополченцам



В селе Акнахбюр Гадрутского района Нагорно-Карабахской Республики состоялось открытие памятника погибшим во время Арцахской войны ополченцам. 


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Комментарии (1)
1. GB05:27 - 13 мая, 2017
The mother and her young infant are the future of Artsakh!
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