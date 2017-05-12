А.Авакян: “Супермаркеты захватывают сферу розничной торговли и оставляют незначительное место для СМП”

Одинаковое действие закона для всех хозяйствующих субъектов, недоступность рынков и препятствия в деле экспорта – с такими проблемами сталкиваются в процессе своего развития малые и средние предприятия (МСП) в Армении.

Об этом сказал сегодня в беседе с Hetq.am уже бывший председатель Ассоциации сотрудничества с МСП Акоп Авакян.

“Не секрет, что если в отношении малых и средних предприятий закон применяется в соответствии в полной мере и даже больше, то есть бизнесы, в частности принадлежащие госчиновникам, для которых создаются привилегированные условия. Это основная проблема, которая препятствует развитию малого и среднего предпринимательства в Армении”,- отметил А.Авакян.

Вторая проблема – недоступность рынков. “В сфере розничной торговли рынок захватывают супермаркеты, которые оставляют очень мало места для МПС”,- добавил наш собеседник.

Даже официальная статистика свидетельствует о том, что в последние годы в сфере розничной торговли увеличился вес крупных субъектов, то есть супермаркетов. Если 10 лет назад магазины, в основном супермаркеты, занимали 46% объема розничной торговли, то сейчас этот показатель составляет 77%. Представители МПС жаловались и на то, что супермаркеты вытесняют с рынка их продукцию, сами производя аналогичные товары.

Вторая самая распространенная проблема, с которой сталкиваются малые и средние предприятия в нашей стране, связана с экспортом. “Государственная политика должна способствовать тому, чтобы МПС тоже имели широкие возможности для экспорта. А для этого необходимо осуществлять конкретные шаги, а не просто заявлять об этом”,- подчеркнул Акоп Авакян.

Ассоциация сотрудничества с МСП провела сегодня свой 3-й съезд, на котором председателем Ассоциации был избран экономист Артак Манукян.

Эта общественная организация была основана Акопом Авакяном в 2014 г. с целью защиты интересов малых и средних предприятий в Армении. На сегодняшний день Ассоциация имеет 620 членов.

В рамках съезда была организована небольшая выставка товаров, производимых предприятиями-членами Ассоциации.

“Мы решили воспользоваться возможностью и еще раз обратиться с призывом покупать товары, произведенные в Армении”,- сказал Акоп Авакян.