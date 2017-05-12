«Убийство Павла». Расследование гибели журналиста Шеремета

В июле 2016 года известный журналист Павел Шеремет был убит в центре Киева - по дороге на работу в его машине сработало взрывное устройство. Журналисты из редакции расследований Громадского "Слідство.Інфо" вместе с коллегами из международной сети OCCRP с первых часов работали на месте событий. Результатом этой работы стал документальный фильм, в котором авторы тщательно проанализировали события ночи перед убийством. Некоторые находки заставили команду иначе посмотреть на официальные заявления правоохранителей.

Авторы: Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап, Влад Лавров.

Режиссер: Мэтт Сарнецки.