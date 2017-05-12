Понедельник, 15 мая

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«Убийство Павла». Расследование гибели журналиста Шеремета




В июле 2016 года известный журналист Павел Шеремет был убит в центре Киева - по дороге на работу в его машине сработало взрывное устройство. Журналисты из редакции расследований Громадского "Слідство.Інфо" вместе с коллегами из международной сети OCCRP с первых часов работали на месте событий. Результатом этой работы стал документальный фильм, в котором авторы тщательно проанализировали события ночи перед убийством. Некоторые находки заставили команду иначе посмотреть на официальные заявления правоохранителей. 
Авторы: Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап, Влад Лавров. 
Режиссер: Мэтт Сарнецки.


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