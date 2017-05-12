Глава МИД Республики Арцах принял посла Каспшика

12 мая министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Карен Мирзоян принял Личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил АО Арцаха и Азербайджана. В частности, Карен Мирзоян обратил внимание на участившиеся в последнее время случаи нарушения режима прекращения огня. В этом контексте была подчеркнута необходимость безотлагательной реализации достигнутых 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге договоренностей по расширению офиса Личного председателя действующего председателя ОБСЕ и внедрению механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.

На встрече был затронут также ряд вопросов, касающихся деятельности офиса Личного представителя действующего председателя ОБСЕ.