Понедельник, 15 мая

Օбщество

Имущество кандидата в члены совета старейшин Еревана: от полотна Минаса до ГЭС



Председатель Союза малых ГЭС, член правящей Республиканской партии Армении Наира Наапетян баллотируется в совет старейшин Еревана. Уже много лет этот кандидат занимается бизнесом в сфере гидроэлектростанций.

Наапетян принадлежат 75% ООО “Зовашен ГЭС”, которое с 2002 г. эксплуатирует малую ГЭС в Араратской области.

Кандидат имеет долю и в ООО “Гюмрийская ГЭС имени академика А.Л.Мнджояна”. Правда, здесь ей принадлежат 2,5%, зато контрольным пакетом – 51% - владеет муж г-жи Наапетян Ара Агабабян.

Компания “Гюмрийская ГЭС имени академика А.Л.Мнджояна” эксплуатирует ГЭС “Гюмри” мощностью 5280 кВт на Ширакском водоканале. В 2015 г. уставной капитал этой компании составлял 206,2 млн драмов.

В 2009-2011 гг. Наира Наапетян имела отношение к ООО “Артик ГЭС”, эксплуатирующему “Артик ГЭС-1” на водоканале Манташ-Артик в общине Арич (Ширакская область). Она была директором, но через два года управления компанией ушла оттуда.

Кандидату принадлежат 100% ООО “ЭЛ-АН”, “Стар” и “Ют-Эл”. Министерство транспорта предоставило ей лицензию на регулярные транспортные пассажироперевозки.

С профессором, заслуженным врачом РА, урологом Иваном Агаджаняном Наира Наапетян делит поровну акции ООО “Альвеола”. Ей также принадлежат 33% акций ООО “Лэя”. Компания эксплуатирует одноименный дом отдыха в Цахкадзоре. В прошлом году Контрольная палата взяла под контроль законность и эффективность процесса выделения сумм из госбюджета и использования их бенефициарами социального пакета в период с 1 января 2012-го по 1 октября 2016 г.

Этот процесс Контрольная палата расценила как “не внушающий доверия”, так как выяснилось, что в течение четырех разных дней число гостей (244), бенефициаров социального пакета и сопровождающих их лиц, превысило число комнат (16) и общее число кроватей (56), фактически обслуживающихся гостиницей.

Наира Наапетян имеет отношение и к некоторым горнодобывающим проектам. Она, в частности, была директором ООО “Гео Металл” и “БАМО Металл”.

В представленной в Центризбирком декларации кандидат от Республиканской партии указала квартиру в совместном пользовании площадью 89 кв.м на улице Московян в Ереване. Кроме того, она единолично владеет тремя автомобилями: Mercedes-Benz ML-350 (2006 г.), Toyota Corrola (2011 г.) и VAZ 21/14 110-20 (2008 г.).

В качестве дорогого имущества в декларации указана картина Минаса Аветисяна “Чаджур” стоимостью 30 тысяч долларов.

Кандидат также задекларировала денежные средства: 18 млн драмов, 63.000 долларов и 16.000 евро.  

Выступление Наиры Наапетян на встрече с избирателями 9 мая вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Кандидат от правящей партии просила избирателей проголосовать за них, чтобы они “смогли осуществить те программы, которые записаны в их программах”. 


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Комментарии (1)
1. Րաֆֆի07:02 - 14 мая, 2017
"Թեկնածուն խնդրում էր ընտրողների քվեն, որ «իրենք կարողանան իսկապես այն ծրագրերը, որը որ գրված են իրենց ծրագրերում։"․․․․․․Որը ո՞ր․․․․եւս մի անգրագէտ հայ․․․․
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