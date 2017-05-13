В направлении армянских позиций противник произвел более 2300 выстрелов

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 12-го и в ночь на 13-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 90 раз, произведя в направлении армянских позиций более 2300 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения применили также 60-мм и 82-мм минометы (2 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и уверенно несут боевую службу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.