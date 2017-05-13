Рада сообщить….

После публикации материала отклики редко бывают радостными, поскольку на проблему принято отвечать контраргументами. И всё.

Hetq.am решил навестить раненных солдат и подготовить о них материалы. После посещения получилось так, что публикация оказалась посвященной матери одного из раненых. Когда появилась моя статья “Гёзал”, я, откровенно говоря, ждала, что по обыкновению прозвучат возражения и обвинения в том, что “видим только плохое”, в основе которого, разумеется лежит страстное желание видеть только хорошее.

Утром представители генштаба Вооруженных сил отреагировали на публикацию и пообещали: если после проверки всех указанных фактов окажется, что они соответствуют действительности, то Усо Тамоян (на тот момент он еще находился на службе) будет немедленно демобилизован.

Я с большой осторожностью сообщила эту информацию матери солдата, боясь необоснованно обнадежить ее. Примерно через час она позвонила мне. Ее голос, по всей видимости, давно разучился выражать радостные эмоции. Женщина, глотая слова, рассказала, что к ним домой пришли сотрудики военкомата, которые проверили все указанные факты, собрали документы и пообещали сообщить о ходе дела.

Поскольку официальных подтверждений еще не было, я с трудом сдержала себя, чтобы не рассказать об этих обнадеживающих событиях.

Сегодня министр обороны подписал приказ о демобилизации Усо Тамояна. Для меня это большой успех, но не потому, что я автор статьи, а потому, что я увидела в Армении реакцию на поднятые проблемы и возможность добиться существенных изменений.

Спасибо за отклик на статью и за обнадеживающее решение.