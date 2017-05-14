ВС Азербайджана применили на северном направлении минометы и пушки Д-44

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 13-го и в ночь на 14-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 75 раз, произведя в направлении армянских позиций около 750 выстрелов.

Кроме стрелкового оружия ВС Азербайджана применили на северном направлении линии соприкосновения пушки Д-44 (65 снарядов), а также 60-мм и 82-мм минометы (17 снарядов).

С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям. На данный момент стиуация на передовой относительно спокойная.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.