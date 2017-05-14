Заруи Постанджян убеждена, что от них скрыли список лиц, получивших крупные суммы

Немногим ранее срочную пресс-конференцию созвала председатель партии “Страна абрикоса” Заруи Постанджян. В начале пресс-конференции лидер партии сообщила, что еще вчера вечером они столкнулись с беспрецедентным фактом избирательной фальсификации: находившиеся на избирательном участке полицейские перетащили несгораемый шкаф с одного место на другое, по поводу чего полиция до сих пор не представила какие-либо разъяснения.

Перемещение несгораемого шкафа дало повод Заруи Постанджян думать о том, что выборы начались с махинаций. Лидер партии убеждена, что до начала голосования у определенных лиц уже имелись избирательные бюллетени.

Побывав утром на ряде избирательных участков, представители партии “Страна абрикоса” заметили, что там находятся многочисленные лица, дворовые авторитеты, которые контролируют ситуацию, направляют голосование избирателей.

А после полудня поступил сигнал из административного округа Аван. Согласно полученной информации, в действующем там штабе кандидата в мэры Тарона Маркаряна хранятся списки лиц, раздающих по 5000-10000 драмов, а также фамилии тех, кто получил крупные суммы за раздачу более мелких.

“По всей видимости, это были те списки, которые мы пытались увидеть в офисе. Когда мы пришли, там сидела женщина, которая, наверное, сперва не узнала нас, поэтому приняла очень тепло. Мы стали задавать вопросы, и ей показалось, что мы из их клиентов. Но потом, поняв кто я, она сразу спрятала папку в ящик стола и позвонила начальнику штаба. Тот пришел возмущенный, и вот так всё началось. Я лично эту папку не видела, но убеждена, что она та самая”,- рассказала Заруи Постанджян.

Кандидат в мэры убеждена, что если бы не список раздающих деньги лиц, им бы позволили взглянуть на папку. А поскольку они спрятали список, значит, скрыли факты, свидетельствовавшие о преступлении. Постанджян уверена, что если бы этот список попал к ним в руки, они раскрыли бы целую цепь преступлений.

Пока представители партии “Страна абрикоса” требовали открыть сейф, где хранился список, члены штаба вызвали полицию. По словам Заруи Постанджян, их ошибка состояла в том, что они не открыли сейф и не достали оттуда список, а журналисты не сняли все это на камеру.

После того, как в дело вмешалась полиция, произошло столкновение между представителями партии “СА” и полицейскими. В ходе этих событий пострадала дочь Постанджян, которую подвергли приводу. Однако по дороге в Нор Норк девочку высадили. Сейчас она находится в больнице, так как получила удары по голове, а на теле имеются царапины. По словам Заруи Постанджян, полицейские похитили ее дочь.

Немногим ранее Генпрокуратура распространила сообщение о том, что на основании заявления Заруи Постанджян о раздаче взяток в предвыборном штабе Тарона Маркаряна в отделении полиции Нор Норка готовятся материалы.