Выборы в совет старейшин Еревана (фото)

Сегодня в Ереване прошли выборы в совет старейшин. Число избирателей в столице составляет 841.973. По предварительныам данным на 474 избирательных участках в голосовании приняли участие 40% избирателей.

Напомним, что в совет старейшин баллотировались три политические силы: Республиканская партия Армении, блок "Елк" ("Выход") и партия "Страна абрикоса".

На пост мэра претендовали три кандидата: Тарон Маркарян (РПА), Никол Пашинян ("Елк") и Заруи Постанджян ("Страна абрикоса").