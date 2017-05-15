Новые вырубки деревьев в Дилижанском национальном парке

Активист Гор Ованнисян вчера разместил на своей страничке в Фейсбуке снимки новых вырубок деревьев в Дилижанском национальном парке. Были срезаны крупные здоровые деревья.

В беседе с Hetq.am Гор рассказал, что во время похода по территории парка на участке от монастырского комплекса Агарцин до села Техут, известного под названием Гёлери ферма, они обнаружили массовые вырубки деревьев.

Через каждые десять метров было срезано одно крупное дерево. “Это были здоровые деревья с зелеными листьями”,- отметил Гор.

По его подсчетам, срезано более 100 деревьев.

Активист не стал обращаться к инспектору по охране леса или в Министерство окружающей среды, считая, что это бессмысленно. “Разве инспектор не знает, где на его территории уничтожается лес?” – сказал Гор.

Он часто бывает в Дилижанском национальном парке с целью выявления подобных фактов, однако лесных вырубок такого масштаба еще не видел. Вместе с тем наш собеседник отметил, что вырубки осуществляются на всей территории парка. “Там нет такого места, где бы не срезались деревья”,- добавил Гор.

Начальник отдела по связям с общественностью Министерства окружающей среды Алла Сукиасян сообщила Hetq.am, что сегодня на указанную территорию парка с целью проверки фактов на месте отправятся сотрудники и специалисты Тавушской государственной территориальной инспекции и Дилижанского национального парка.

Напомним, что за последние два месяца мы несколько раз писали о незаконных вырубках деревьев в Дилижанском национальном парке. На основании этих публикаций прокуратура Тавуша подготовила материалы, были возбуждены уголовные дела, а несколько дней назад был задержан инспектор участка “Агарцин”.

Фото с фейсбуковской страницы Гора Ованнисяна