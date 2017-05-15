РПА победила на выборах в Ереване

Председатель Центризбиркома Тигран Мукучян объявил предварительные результаты выборов в совет старейшин Еревана. Победу одержала Республиканская партия Армении, набравшая 71,25%. Блок “Выход” получил 21%, партия “Страна абрикоса” - 7,75%.

Напомним, что в прошедших вчера выборах в орган местного самоуправления столицы участвовали три политические силы – Республиканская партия, блок “Выход” и партия “Страна абрикоса”.

РПА выдвинула на пост мэра действующего главу Еревана Тарона Маркаряна, блок “Выход” – депутата Национального Собрвания Никола Пашиняна, партия “Страна абрикоса” – бывшего депутата НС Заруи Постанджян.