Поручение Арцвика Минасяна “не дошло” до адресата

Поручение министра окружающей среды Арцвика Минасяна, по всей видимости, “не дошло” до адресата.

Пользователь Фейсбука Ваге Аветис вчера прислал нам снимки, на которых видно, что вода в реке Раздан вновь покрыта пенообразной массой.

В беседе с нам Ваге сказал, что на территории реки находился около 8 часов утра и заметил, что вода в Раздане покрыта пеной на том же участке, что и раньше. Место это называется Крери пос, и находится оно в Шенгавитском административном округе.

Начальник отдела связей с общественностью Министерства окружающей среды Алла Сукиасян сообщила Hetq.am, что в ближайшее время на указанную территорию отправятся инспекторы, которые возьмут пробы воды в разных точках, чтобы понять, откуда происходит утечка.

Напомним, что на предыдущей неделе Ваге опубликовал снимки, на которых река Раздан имела аналогичный вид. Лабораторный анализ взятых на этом месте проб воды показал, что с автомоек и развлекательных центров в реку сливаются пенообразные вещества. Министр ОС Арцвик Минасян поручил выяснить, откуда пена попадает в реку.