Никол Пашинян: “На данный момент известно лишь одно: я иду в Национальное Собрание”

На сегодняшней пресс-конференции член блока “Выход” Эдмон Марукян заявил, что если блок сочтет целесообразным и если доказательная база позволит, то до 18.00 они представят заявления о переподсчете голосов на избирательных участках 3-5, хотя это не окажет воздействие на результаты выборов.

“Общую картину выборов не изменит даже переподсчет, но для нас это имеет принципиальное значение. Если мы увидим, что есть какая-то проблема, что утрачен хотя бы один поданный за нас голос, то мы пойдем за этим голосом и восстановим его”,- сказал лидер блока “Выход” Никол Пашинян.

По его словам, у них пока не было времени обсудить вопрос о том, должен ли кто-то из получивших мандат их 15 кандидатов представить заявление о самоотводе. “На данный момент известно лишь одно: я иду в Национальное Собрание, остальные, получившие необходимое количество голосов, идут в совет старейшин. Сведений о самоотводах у нас нет. Не думаю, что они будут, так как все, кто прошел в совет старейшин, активно участвовали в избирательном процессе”.

Никол Пашинян заявил, что в Ереване и в стране в целом они имеют стабильный электорат, и их целью является увеличение числа своих сторонников.

Касаясь прошедших в воскресенье выборов в совет старейшин столицы, депутат признался, что им не удалось убедить людей не голосовать за взятку, поэтому их первоочередной целью должно стать преодоление этого явления.

Говоря о том, имеются ли доказательства достоверности документов, найденных ими в одном из штабов кандидата в мэры Тарона Маркаряна, Никол Пашинян назвал факс, отправленный с принадлежащего полиции номера телефона 27-02-02, а также фамилии людей из списков, их номера телефонов. “Пусть никто не думает, что эта история забудется. Каждый представитель правительства, который придет в Национальное Собрание, должен быть готов к острому разговору на эту тему”,- отметил лидер блока.