Премьер-министру представлены программы развития общин Тавушской и Котайкской областей

В ходе состоявшегося у Премьер-министра Карена Карапетяна совещания были обсуждены лучшие пятилетние программы развития общин Тавушской и Котайкской областей.



Главе Правительства были представлены различные программы развития предпринимательского характера, которые направлены на развитие легкой промышленности, тепличных хозяйств, виноделия, реализацию лизинговых программ обеспечения сельхозтехникой, создание садоводческих хозяйств, расширение производства инсулина из топинамбура, стимулирование туризма, а также развитие муниципальных инфраструктур.

Были рассмотрены программы увеличения собственных доходов общин и намеченные в этом направлении шаги.



В числе ряда программ руководитель общины Берд представил программу расширения швейного производства, которой планируется в течение этого года создать 200 новых рабочих мест, в течение ближайших трех лет – 650 рабочих мест. Было отмечено, что по программе производства текстиля по настоящее время в Тавушской области инвестировано 6,5 млн долларов, а с целью расширения проргаммы в Берде планируется инвестировать еще 2 млн долларов.

Премьер-министр Карапетян отметил важность осуществления инвестиционной программы и поручил ответственным рассмотреть вопрос, касающийся условий предоставления кредитных средств.



Представляя программы, руководитель общины Чинари отметил, что программой развития ООН планируется восстановление поредевших в общине садов, создание новых садов, которые обеспечат население необходимым доходом. Кроме этого, по словам руководителя общины, ведутся конкретные работы в направлении развития виноградарства, выращивания табака. В ближайшее время планируется также основать в Чинари рассадник плошадью 500 кв. м, выращивать многоурожайную клубнику, создать два винодельческих цеха. Руководитель общины сказал, что есть проблемы с сельхозтехникой и добавил, что при их решении можно будет увеличить площадь обрабатываемых земельных участков на 100 гектаров. Карен Карапетян призвал работать в направлении решения этого вопроса с Министерством сельского хозяйства РА.

«20-процентный стартовый лизинговый взнос Правительство предоставит. Будем всячески содействовать. Человек действительно конкретно понимает, что нужно делать», - сказал Глава Правительства. Премьер-министр поручил Министерству территориального управления и развития РА по возможности охватить международными программами направленные на развитие общин проекты.



Представляя несколько проектов, касающихся ряда сфер, руководитель общины Бюрегаван Котайкской области, в частности, коснулся программы создания производства кожаных изделий. Было отмечено, что частный инвестор сотрудничает с итальянскими партнерами и намерен экспортировать часть продукции, создать новые рабочие места. С целью реализации программы планируется привлечение кредитных средств в размере 200 млн драмов. Премьер-министр поручил ответственным изучить возможности кредитования и представить предложения.



В ряду программ, представленных руководителем общины Солак, была обсуждена программа развития тракторного парка, с целью реализации которой необходимо привлечь 60 млн драмов кредитных ресурсов. Руководитель общины выразил уверенность, что реализация программы и укрупнение небольших земельных участков будут способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению обрабатываемых площадей. Карен Карапетян призвал в направлении реализации этой программы также работать с Министерством сельского хозяйства РА.