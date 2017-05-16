Азербайджанская управляемая ракета повредила военную технику – МО НКР

15-го и в ночь на 16-го мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 55 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

Помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана на различных участках линии соприкосновения применили также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый противотанковый гранатомет (9 снарядов). На восточном направлении Армии обороны противник использовал управляемую ракету “Спайк”, в результате чего частичное повреждение получила одна единица военной техники.

“В результате провокации со стороны ВС Азербайджана Армия обороны человеческих потерь не имеет. С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения АО прибегли к ответным действиям и продолжили уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу”,- говорится в сообщении.