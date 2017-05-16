Вторник, 16 мая

АрмияՕбщество

Азербайджанская управляемая ракета повредила военную технику – МО НКР



15-го и в ночь на 16-го мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 55 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

Помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана на различных участках линии соприкосновения применили также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый противотанковый гранатомет (9 снарядов). На восточном направлении Армии обороны противник использовал управляемую ракету “Спайк”, в результате чего частичное повреждение получила одна единица военной техники.

“В результате провокации со стороны ВС Азербайджана Армия обороны человеческих потерь не имеет. С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения АО прибегли к ответным действиям и продолжили уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу”,- говорится в сообщении.


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Комментарии (1)
1. Մինաս11:42 - 16 мая, 2017
թուրքը խփում է երբ հնարավոր է գտնում, չնայելով որեէ համաձայնագրի: Սա վաղուց արդեն հայտնի է, ուրեմն եւ չի կարող արդարացում հանդիսանալ: Դա նշանակում է, որ դեռ լուրջ բացեր կան:
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