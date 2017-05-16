На избирательных участках 7/51 и 7/53 блок “Выход” проведет повторный подсчет голосов

Сегодня в 14.00 по требованию блока “Выход” на избирательных участках 7/51 и 7/53 будет проведен повторный подсчет голосов.

По словам пресс-секретаря блока Тиграна Авиняна, это обусловлено разницей между данными, зарегистрированными на их сайте http://real-elections.com/, и окончательно зафиксированным количеством голосов. Авинян сообщил Hetq.am, что на этих избирательных участках разница составила более десятка голосов. “Думаю, во время подсчета бюллетеней могли быть допущены нарушения, и повторный подсчет преследует цель выяснить, были ли голоса блока “Выход” переданы Республиканской партии”,- пояснил пресс-секретарь.

На вчерашней пресс-конференции депутат Эдмон Марукян заявил, что если блок посчитает целесообразным и если база данных позволит, то они представят заявления о проведении повторного подсчета бюллетеней на избирательных участках 3-5. Марукян отметил, что цель этого шага – сохранить каждый полученный ими голос.