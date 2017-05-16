В Тавуше продолжают уничтожать лес

Пользователь Фейсбука Грачик Мирзоян вчера опубликовал на своей страничке фотографии срезанных деревьев. Снимки были сделаны 1 мая в заказнике “Зикатар”. Мирзоян даже указал координаторы места лесных вырубок.

Работники заказника отреагировали на опубликованные снимки, заявив, что представленные факты не соответствуют действительности, что на территории заказаника не было случаев вырубки деревьев, а представленные координаты находятся за пределами их территории.

В беседе с Hetq.am Грачик Мирзоян отметил, что на этом участке было срезано два десятка деревьев, и все они находились на территории заказника или в охраняемой им зоне. По словам нашего собеседника, указание точного места может вызвать путаницу, так как разобраться в знаках,определяющих границы заказника, очень сложно.

“В данном случае проблема в законности вырубок. Если они были осуществлены не на территории заказника, то в охраняемой им зоне. Если потребуется, я приложу все усилия и уточню координаты и границы заказника”,- сказал Грачик Мирзоян.

Во время нахождения в лесу он обнаружил вырубки деревьев не только на указанном им участке, но и вдругих местах. “Были срезаны отличные здоровые деревья, древесина которых стоит дорого”,- отметил наш собеседник.

Начальник управления информации и по связям с общественностью Министерства окружающей среды Армен Варданян сообщил Hetq.am, что в связи с поступившим сигналом открыта “горячая линия”, и сегодня работники Тавушской государственной территориальной инспекции МОС отправятся на данную территорию с целью установления законности вырубок деревьев и уточнения представленных координат.

По предварительным данным управления, деревья срезаны не в заказнике, а на территории, находящейсся в подчинении ГНКО “Армлес”.

Напомним, что два дня назад срезанные деревья были обнаружены в Дилижанском национальном парке.

Фото: Грачик Мирзоян