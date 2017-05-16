Аргам Абрамян отказался от должности мэра Арташата

Уже бывший мэр Арташата Аргам Абрамян на своей страничке в Фейсбуке сообщил, что складывает с себя полномочия мэра города, но не покидает Арташат, а использует свои новые полномочия депутата Национального Собрания для решения проблем, стоящих не только перед городом, но и перед Араратской областью и всей Арменией.

Аргам Абрамян – сын бывшего премьер-министра РА Овика Абрамяна. На состоявшихся 2 апреля выборах в Национальное Собрание он был избран депутатом парламента от блока “Царукян”. После этого Абрамян-младший решил сложить с себя полномочия главы администрации Арташата.

Эту должность Аргам Абрамян занимал с 2015 г. Совет старейшин города уже утвердил заявление А.Абрамяна об отставке.