В Чехии задержан проживающий в России Рубен Татулян: у него обнаружен дипломатический паспорт РА

В Чехии задержан Рубен Татулян, который проживает в Российской Федерации. И у него был обнаружен дипломатический паспорт Республики Армения.

По сообщению российских СМИ, в Чехии должна была состояться воровская сходка и коронация воров в законе, что, однако, было пресечено сотрудниками управления по борьбе с организованными преступлениями Министерства внутренних дел Чехии.

Кроме Рубена Татуляна чешские правоохранители задержали также трех воров в законе: 58-летнего Гайоза Звиадзе (известного как Гия Кутаисский), 43-летнего Гелу Кардаву (известного как Олег Голомб) и 42-двухлетнего москвича Дмитрия Забродина.

Отметим, что Рубен Татулян не зарегистрирован в реестре избирателей РА, а это означает, что он не имеет гражданства Армении.

Ст.49 закона РА “О дипломатической службе” устанавливает перечень лиц, наделенных правом обладать дипломатическим паспортом:

1. Дипломатические паспорта Республики Армения выдаются Президенту Республики Армения, депутатам Национального Собрания Республики Армения, Премьер-министру Республики Армения, членам Правительства Республики Армения, Председателю Конституционного Суда Республики Армения, Председателю Кассационного Суда Республики Армения, Генеральному прокурору Республики Армения, Католикосу Всех Армян, членам Совета безопасности при Президенте Республики Армения, Председателю Центрального банка Республики Армения, председателям постоянно действующих комиссий (советов), созданных законами Республики Армения, губернаторам Республики Армения (мэру города Еревана), дипломатам, а в отдельных случаях - другим лицам с разрешения Президента Республики Армения.

2. Дипломатические паспорта также выдаются членам семей Президента Республики Армения, Председателя Национального Собрания Республики Армения, Премьер-министра Республики Армения, Председателя Конституционного Суда Республики Армения, а также членам семей дипломатов при отбытии на службу в иностранные государства.

Нам неизвестно, на какой дипломатической службе или в какой структуре состоял Рубен Татулян, однако ясно одно: дипломатический паспорт он мог получить с разрешения президента РА Сержа Саргсяна.