Фонд “Туфенкян” отремонтировал дом еще одного раненного военнослужащего

Бывший ополченец, инвалид первой группы Самвел Межлумян, получивший в 1992 г. ранение близ города Аскеран в Арцахе, не мог свободно передвигаться в своем доме, поскольку там не было соответствующих условий для человека с поврежденными ногами.

И вот на днях, спустя 25 лет, при содействии благотворительного фонда “Туфенкян” в доме Самвела Межлумян был чаатично отремонтиован и перестроен второй этаж, где уже все приспособлено для перемещения в инвалидной коляске.

“Раньше не было санузла, и я не мог обходиться без посторонней помощи. А сейчас все настолько удобно, что я уже могу сам перемещаться и на кухне, и в ванной комнате”,- сказал С.Межлумян.

По словам исполнительного директора фонда “Туфенкян” Раффи Дудакляна, программа содействия раненным военнослужащим в жилищном вопросе начала осуществляться после 4-дневной апрельской войны.

“Приоритет мы отдаем тем, кто живет в социально необеспеченных условиях. Мы уже оказали помощь шестерым раненным военнослужащим: одним купили дом, другим отремонтировали или перестроили жилье. Узнав о жилищных условиях Самвела, мы решили во внеочередном порядке, за короткий срок перестроить часть его дома”,- отметил Р.Дудаклян, добавив, что программа будет продолжена. На очереди – помощь раненному военнослужащему из села Патара Аскеранского района Арцаха.