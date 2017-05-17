ВС Азербайджана применили минометы и станковый противотанковый гранатомет

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 16-го и в ночь на 17-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 60 раз, произведя в направлении армянских позиций более 900 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана использовали на восточном направлении линии соприкосновения 82-мм и 120-мм минометы (4 и 17 снарядов), а на северо-восточном участке – 60-мм и 82-мм минометы (4 и 15 снарядов), а также станковый противотанковый гранатомет (5 снарядов).

С целью подавления наступательной активности противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям и продолжали осуществлять надежную оборону боевых позиций.

На данный момент оперативная ситуация на передовой относительно спокойная, говорится в сообщении.