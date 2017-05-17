Заруи Постанджян и ее дочь все еще находятся в больнице

Председатель оппозиционной партии “Страна абрикоса”, кандидат в мэры Еревана Заруи Постанджян и ее дочь все еще находятся в медицинском центре “Армения”. Об этом Hetq.am сообщила пресс-секретарь “СА” на период выборов Сона Агекян.

На различных частях тела Заруи Постанджян имеются ушибы, синяки, плечо распухло. Что касается ее дочери,то врачи пока запрещают ей передвигаться. Девочка уже второй день находится под наблюдением врачей, тогда как З.Постанджян была доставлена в больницу вчера.

По словам пресс-секретаря, судмедэкспертиза для оппозиционного кандидата в мэры была назначена только после многочисленных обращений. А поскольку дочери Заруи Постанджян запрещено передвигаться, то судмедэксперты сами прибыли в больницу.

Напомним, что 14 мая, в день выборов в совет старейшин Еревана, кандидат на пост мэра столицы Заруи Постанджян пришла в предвыборный штаб действующего мэра и кандидата в мэры Тарона Маркаряна с тем, чтобы обнаружить списки лиц, раздающих взятки избирателям. Однако из штаба ее выдворили, а находившиеся там полицейские попытались насильно подвергнуть приводу кандидата и ее дочь. Во время этих действий Заруи Постанджян и ее дочь получили телесные повреждения.