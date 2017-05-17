Имеющие минимальный подвижной состав армянские компании расширяют маршрутную сетку полетов

Авиакомпания “Армения” сегодня выполнит первый рейс по маршруту Ереван-Тель-Авив. Взлет предусмотрен в 17.55, посадка – в 20.25, то есть полет будет длиться 2 часа 30 минут. Возвращение запланировано в 21.40 по ереванскому времени, посадка – в 00.05. Полеты в Тель-Авив будут выполняться каждую неделю по четвергам и воскресеньям.

Тель-Авив – четвертое направление авиакомпании “Армения”. Напомним, что компания осуществляет полеты в МинВоды, Воронеж, Бейрут. До недавнего времени выполнялись полеты и в Тегеран, однако, согласно сайту аэропорта “Звартноц”, предусмотренные на 24 и 27 апреля рейсы были отменены.

При этом на всех направлениях эксплуатируется имеющийся в распоряжении компании единственный самолет – “Boeing 737-500” с номером EK-73736. Второй, относительно новый лайнер авиакомпании эксплуатировался компанией “Georgian Airways”. Как сообщила авиационная площадка Aerotransport.org, недавно “Boeing 737-700” сменил армянскую регистрацию, или номер EK-73786, на грузинскую - 4L-TGO. Иными словами, этот лайнер вошел в реестр самолетов Грузии, но на сайте пока не указан.

Второй армянский авиаперевозчик – базирующаяся в гюмрийском аэропорту “Ширак” компания “Тарон-Авиа” – с 25-26 апреля начала выполнять полеты на российских направлениях: Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара.

Эти города связывает с Гюмри тоже один-единственный самолет – “Boeing 737-500” с номером EK-73797.

Два других аналогичных самолета компании (EK-73775, EK-73772) продолжают летать в подвижном составе суданской авиакомпании Badr Airlines”. Напомним, что основатель “Тарон Авиа” Гарник Папикян заявил, что когда с июня начнут выполняться полеты в Москву и Сочи, в Армению будет доставлен и второй самолет.

На снимке: самолет “Армении” в Бейруте (фото с фейсбуковской страницы компании)