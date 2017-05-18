Охотники за металлами нацелились на Сюник: золото ищут женщины

В центре внимания искателей полиметаллов находится Сюникская область. В последние дни две компании представили в Министерство окружающей среды проекты геологических изучений и работ по поиску полиметаллов на территории Сюникской области. Помимо этого, право на проведение еще 10 геологических изучений предоставило и Министерство энергетики и природных ресурсов.

Искательницы золота

ООО “Голден ленд” намерено начать поисковые работы на Аревисском полиметаллическом рудном поле. Территория месторождения охватывает южную часть общины Аревис и 8-километровый участок в общинах Тасик и Бнунис. Местность расположена в районе правого притока реки Сисиан. В проекте указано, что в пределах рудного поля имеются многочисленные источники питьевой воды.

На основании результатов изучения компания преудсматривает оценить и рассчитать запасы золота и сопутствующих металлов на Аревисском рудном поле.

Согласно госреестру юридических лиц, ООО “Голден ленд” было зарегистрировано недавно – летом 2016 г. Крупными акционерами компании являются 32-летняя Эмма Василян и 35-летняя Элиза Егиазарян. Каждой из них принадлежит по 40% акций. Владельцем остальных 20% акций является зарегистрированный в городе Бердзор в Арцахе Самвел Макарян.

Аревисский участок Шамбский участок

В указанный период та же троица учредила и ООО “Металс майнинг групп”, которое также подало заявку на проведение изучений на территории Шамбского полиметаллического рудного поля. Акции “Металс майнинг групп” распределены между акционерами в тех же долях, что и акции “Голден ленд”.

Шамбское полиметаллическое рудное поле находится в двух километрах к северу от села Дарбас и охватывает западные территории сел Лцен, Воротан и Шамб.

Кроме вышеупомянутых заявок на проведение поисково-разведочных работ право на проведение геологических изучений с целью добычи полезных ископаемых на десяти других участках предоставило Министерство энергетики и природных ресурсов. В этом отношении Сюникская область бьет в Армении рекорды.

29 мая в администрации Толорса, а 20 мая в администрации Тасика пройдут публичные обсуждения проектов, представленных вышеуказанными компаниями.

Фото Эммы Василян и Элизы Егиазарян с их страничек в Фейсбуке