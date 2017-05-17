Премьер-министр посетил Министерство по чрезвычайным ситуациям: «Ожидаем от МЧС современного и разумного управления»

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня посетил Министерство по чрезвычайным ситуациям РА и с руководящим составом обсудил программы, проблемы и задачи сферы.



Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян, в частности, представил Премьер-министру Карену Карапетяну работы, осуществляемые в направлении повышения эффективности противодействия чрезвычайным ситуациям посредством подготовки населения, реализации национальной стратегии по управлению рисками катастроф, развития потенциала по обеспечению доступности помощи населению, стабильного международного партнерства и др. Затем заместители министра и руководители выделенных подразделений доложили о программах, осуществляемых в координируемых ими сферах: сейсмической безопасности, кризисного управления, лицензирования, гидрометеорологии, противоградовой защиты, организации стпасательной службы, обеспечения технической безопасности, о деятельности соответствующих структур, а также намеченных реформах.

Было отмечено, что благодаря постоянной модернизации систем и применению современных технологий можно будет повысить эффективность их деятельности, сократить расходы и обеспечить оптимальное управление.

«Современное управление и весь мир в целом говорят о цифровизации объектов управления бизнес-процессов. Думаю, что в этом деле Министерство по чрезвычайным ситуациям является одним из лидеров, и я ожидаю от вас письменно изложенных соответствующих предложений», - в связи с вопросом сказал Глава Правительства.

Коснувшись вопроса эффективности системы противоградовой защиты, Премьер-министр счел перспективным внедрение недавно представленной в Правительство министром Давидом Тонояном ракетной системы противоградовой защиты. «Мы должны смело идти вперед в этом направлении, потому что по сравнительной статистике между ракетной системой противоградовой защиты и действующей сегодня системой – гигантская разница. Независимо от того, каких финансовых возможностей это требует, тот мультипликативный эффект, который мы можем получить в сельском хозяйстве, не идет ни в какое сравнение. В этом плане сделаем пилотную программу и после этого соответствующие суммы, в предварительном представлении 10-12 млн долларов США, однозначно выделим».

Карен Карапетян поручил провести инвентаризацию имеющихся газогенераторных противоградовых станций, исходя из форм собственности, технического состояния, целесообразности расположения и упорядочить нормативное поле сферы.

«Мы должны исключить установку противоградовых станций без согласования с МЧС. Очень жестко формулируете, что нам нужно. Потому что это бутафория, что у нас есть противоградовая система, эффект которой в критических случаях, по вашей оценке, составляет 10 процентов. Непонятно, на что мы тратим деньги. Мы ожидаем от вас очень жесткого упорядочения», - отметил Премьер-министр.

Подводя итоги обсуждения, Карен Карапетян поручил письменно представить прозвучавшие предложения в Правительство, отметив, что они будут обсуждены и получат соответствующий отклик.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям является состоявшимся министерством, выполнена очень большая работа. Ожидаем от вас современного и разумного управления. Мы до этой встречи говорили с министром об имеющихся сегодня нескольких возможностях, и при правильном, разумном управлении их эффект будет большим. Мы будем обращать внимание на оснащенность, учебные программы и все те проблемы, которые наши коллеги сегодня подняли, потому что понимаем важность этого звена», - резюмировал Глава Правительства.

Премьер-министр побывал также в Национальном центре кризисного управления Спасательной службы МЧС РА, где ему детально представили структуру, миссию, основные направления деятельности центра, его техническую и программную оснащенность, перспективы развития. Глава Правительства поинтересовался ролью Национального центра кризисного управления в противоградовой системе и возможностями модернизации и более эффективного использования системы видеоконтроля.