ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 60 раз

17-го и в ночь на 18-е мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 60 раз, произведя в направлении армянских позиций более 650 выстрелов.

Кроме стрелкового оружия ВС Азербайджана применили на восточном направлении станковый противотанковый гранатомет (23 снаряда), а на северо-восточном участке – пушку Д-44 (18 снарядов) и 82-мм миномет (4 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны провели превентивные мероприятия и продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Арцах.