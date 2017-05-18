Блок “Выход” бойкотировал первое заседание НС из-за пристуствия Сержа Саргсяна

Сегодня начало работу первое заседание Национального Собрания 6-го созыва. В парламенте присутствовали президент РА Серж Саргсян и Католикос Всех Армян Гарегин Второй. Зседание вел самый пожилой депутат, председатель Курдского национального совета Армении Князь Гасанов.

В зале заседаний присутствовали три из четырех прошедших в НС политических сил: Республиканская партия Армении, блок “Царукян” и АРФ Дашнакцутюн. Свободными оставались места, предназначенные для депутатов блока “Выход”. Последний бойкотировал первое заседание Национального Собрания из-за присутствия в зале Сержа Саргсяна, а также в знак протеста против массовой раздачи взяток избирателям на выборах. Об этом Hetq.am сообщил пресс-секретарь блока Тигран Авинян.

“События 1 марта никто не забыл, но особенно больно, что никто не понес наказания. Ответственным за совершенные 1 марта убийства блок считает Сержа Саргсяна”,- отметил Авинян.

На заседании НС присутствовали также премьер-министр Карен Карапетян, члены правительства, министры.

В своем выступлении Серж Саргсян заявил о готовности сотрудничать с другими блоками, коснулся проблемы Нагорного Карабаха, внутриполитической ситуации в стране. Чуть позже закрытым голосованием будет избран председатель НС. Единственным кандидатом на этот пост является депутат-республиканец Ара Баблоян. Последний в свою очередь выберет вице-спикеров. На эти посты выдвинуты бывший министр юстиции Арпине Ованнисян, бывший вице-спикер Эдуард Шармазанов и депутат от партии “Процветающая Армения” Микаел Мелкумян.