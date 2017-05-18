Депутаты от блока “Выход” вошли в зал заседаний НС после ухода Сержа Саргсяна

На первом заседании Национального Собрания 6-го созыва Серж Саргсян выступил с пространной речью, по завершении которой покинул зал заседаний, пожелав вновь сформированному парламенту возвестить о начале нового этапа в деле становления парламентаризма и укрепления государственности в Армении. После выступления Саргсяна в зал заседаний Национального Собрания вошли представители блока “Выход”. Председательствующий Князь Гасанов представил их под аплодисменты парламентариев.

Напомним, что блок “Выход” бойкотировал первое заседание НС из-за присутствия в зале парламента Сержа Саргсяна, а также в знак протеста против массовой раздачи взяток избирателям на выборах.