Ара Баблоян и Эдмон Марукян выдвинуты кандидатами на пост председателя НС

На первом заседании Национального Собрания 6-го созыва уже представлены вопросы для обсуждения. Один из них касается выдвижения кандидатов на пост председателя НС.

Руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян от имени депутатов-республиканцев предложил на должность спикера кандидатуру Ара Баблояна, огтметив, что он имеет серьезный опыт работы как в исполнительном органе, так и в парламенте.

Руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян от имени всего блока предложил на пост председателя НС кандидатуру депутата Эдмона Марукяна. “Выдвинутый нами кандидат имеет довольно впечатляющую биографию и опыт парламенткой работы”,- сказал Пашинян.

Представленные в НС две другие фракции – блок “Царукян” и АРФ Дашнакцутюн – не предложили своих кандидатов.