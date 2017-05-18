“Геопромайнинг голд” вновь получила льготу

Компания “Геопромайнинг голд” до 31 декабря импортирует в Армению взрывные устройства, не считающиеся продукцией военного назначения. Правительство на своем сегодняшнем заседании утвердило соответствующий проект, представленный министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашотом Манукяном.

Аналогичная льгота была предоставлена компании и на заседании правительства 2 февраля.

ООО “Геопромайнинг голд” эксплуатирует Соткское золотоносное метсорождение и Агаракский медно-молибденовый комбинат. Кроме того, компании принадлежат 75% акций ООО “Вайк ресурс”, которое намерено эксплуатировать Гладзорское месторождение.

Несколько дней назад мы писали о том, что в процессе добычи золота и других драгоценных металлов “Геопромайнинг” нанесла ущерб природе Армении, Грузии и России, однако из-за тесных связей с местными властями филиалы компании не подверглись штрафам.

Отметим, что правительство предоставило льготы этой компании также в 2010-ом и 2013-ом годах. А в 2010 г. Контрольная палата предложила лишить “Геопромайнинг голд” лицензии.