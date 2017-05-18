Председателем Национального Собрания избран Ара Баблоян

Председателем Национального Собрания избран депутат от правящей Республиканской партии Армении Ара Баблоян. В завершившемся недавно тайном голосовании приняли участие 100 депутатов. 88 из них проголосовали за кандидата-республиканца, 12 – против. Второй кандидат на пост спикера НС, Эдмон Марукян, набрал 12 голосов “за” и 88 “против”.

Перед тем, как занять свое место в президиуме, Ара Баблоян подошел к Эдмону Марукяну и приветствовал его.

“Выраженное мне доверие я принимаю с большим чувством ответственности. Вступая в должность председателя Национального Собрания Республики Армения, клянусь добросовестно выполнять свои обязательства перед народом во имя осуществления общенациональных целей и процветания родины”,- сказал А.Баблоян.