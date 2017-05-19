Противник нарушил режим прекращения огня около 90 раз

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск 18-го и в ночь на 19-е мая противник из огнестрельного оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 90 раз, произведя в направлении армянских позиций около 1300 выстрелов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах, помимо стрелкового оружия ВС Азербайджана использовали на восточном направлении линии соприкосновения 60-мм миномет (1 снаряд), а на северо-восточном участке – 60-мм миномет (1 снаряд) и ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой и осуществляют надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении.