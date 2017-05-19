Депутаты НС почтили минутой молчания память жертв геноцида понтийских греков

Сегодня начало работу второе заседание Национального Собрания РА 6-го созыва. В зале парламента присутствуют 89 депутатов, отсутствуют 16.

В начале заседания депутат-республиканец Эдуард Шармазанов попросил своих коллег почтить минутой молчания память жертв геноцида понтийских греков.

Шармазанов напомнил о том, что 24 марта 2015 г. парламент Армении осудил осуществленный в Османской и кемалистской Турции геноцид греков и ассирийцев. Это преступление является продолжением Геноцида армян, отметил депутат, еще раз осудив осуществленный Османской Турцией геноцид и проводимую сегодняшними турецкими властями политику отрицания.

Затем депутаты парламента почтили минутой молчания память жертв геноцида понтийских греков.