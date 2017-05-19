Армения подписала Европейскую конвенцию о правонарушениях в отношении культурных ценностей

19-го мая, исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который принимает участие в проходящей на Кипре 127-ой сессии Комитета министров Совета Европы, подписал Европейскую конвенцию о правонарушениях в отношении культурных ценностей.

Выступая на церемонии подписания, Генеральный секретарь Совета Европы высоко оценил готовность Армении, Кипра, Португалии, Греции, Сан-Марино и Мексики, первыми подписавших новую конвенцию, бороться с правонарушениями в отношении культурных ценностей.