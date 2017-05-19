Пятница, 19 мая

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Эдуард Шармазанов, Арпине Ованнисян, Микаел Мелкумян избраны вице-спикерами НС



На сегодняшнем заседании Национального Собрания депутаты-республиканцы Эдуард Шармазанов и Арпине Ованнисян, а также депутат от блока “Царукян” Микаел Мелкумян были избраны заместителями председателя парламента. Из 105 депутатов в закрытом голосовании приняли участие 100.

Э.Шармазанов получил 84 “за” и 13 “против”, недействительными были признаны три бюллетеня, А.Ованнисян получила 37 “за”, 22 “против”, недействительными оказались 5 бюллетеней, у М.Мелкумяна 65 “за”, 29 “против” и 6 недействительных бюллетеней.

После голосования председатель НС Ара Баблоян вручил уже бывшему спикеру Галусту Саакяну свой подарок.


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