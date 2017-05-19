Офтальмологический кабинет в медцентре Гюмри оснастился аппаратурой последнего поколения

Возле офтальмологического кабинета в медцентре Гюмри уже не бывает очередей. Благодаря приобретению аппарата нового поколения удается экономить и время пациентов, и время врачей, а эффективность обследования достигла 100%. По словам офтальмолога Арусяк Кургинян, время обследования глазного дня сократилось почти в 10 раз.

В прошлом году армянская община американского города Фрезно организовала благотворительную акцию, в рамках которой в гюмрийский медцентр для проведения операций приехали врачи. Они привезли с собой в подарок офтальмоскоп последнего поколения, предназначенный для обследования глазного дна.

По словам специалиста, результаты этого исследования имеют важное значение для невропатологов, терапевтов, больных сахарным диабетом. Кроме того, изображение глазного дна, полученное в ходе обследования офтальмоскопом, уже можно хранить в базе данных, что позвояет отслеживать динамику болезни каждого больного.

Около двух недель назад офтальмологический кабинет пополнился еще одним прибором, который позволяет проводить авторефрактометрию. Инициатором этой благотворительной акции стала армянская фармацевтическая компания “Ликфор”. “Мы тесно сотрудничаем с ними. Видя, что нам не хватает приборов, компания решила помочь в этом вопросе. Для нас это огромный подарок, а самое главное – крайне необходимый, как и прибор, привезенный из Фрезно”,- отметил директор гюмрийского медцентра Армен Исаакян.

В ближайшее время на четвертом этаже клинки будет открыт офтальмологический кабинет, оснащенный новейшей аппаратурой. Следующим шагом станет приобретение дорогостоящего оборудования для проведения глазных операций.

“У нас есть программа. Мы уже обратились к губернатору области и надеемся, что в сентябре этого года получим в подарок аппаратуру стоимостью 200 тысяч долларов. После этого можно будет говорить о возможности проведения различных операций, в том числе лазерным методом”,- сказал директор медцентра.

По его словам, проведение исследований с помощью современных приборов облегчит социальные проблемы населения области.

“Вы знаете,что необеспеченные слои не в состоянии ехать для лечения в столицу и обычно ждут проведения операций в рамках благотворительных акций, которые проводят приезжающие из Еревана специалисты. После того, как в нашем медцентре будет создана оснащенная новейшей аппаратурой офтальмологическая служба, эта проблема будет решена. Мы постараемся, чтобы и ценовая политика была более доступной, чем в Ереване”,- заверил Армен Исаакян.